Bodrum'dan şov

Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor, son haftaların formda ekibi Göztepe karşısında şov yaptı. 3-0'lık galibiyete uzanan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını gösterdi. Evinde oldukça başarılı bir grafik çizen İsmet Taşdemir'in öğrencileri, Göztepe karşısında ilk yarıyı Samet Yalçın ve Ogün Bayrak'ın (k.k) golleriyle önde kapattı.

KENAN BİTİRDİ

İkinci yarıya tam 4 değişiklikle başlayan Göztepe, aradığı golü bulamadı. Bodrumspor'da 79. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kenan Özer skoru belirledi: 3-0. Karşılaşmadan net bir skorla galip ayrılan yeşil-beyazlılar, rakibinin 4 haftalık galibiyet serisine son verdi. 29 puana yükselen Bodrumspor, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek.