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Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:49
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Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Bilal Başacıkoğlu, Kabongo Kasongo ve İbrahim Demir ile grip olan Burak Süleyman katılmadı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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