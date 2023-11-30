Göztepe'de Yalçın şov

Trendyol 1. Lig'de Göztepe 2 haftalık mağlubiyet serisini Tuzlaspor galibiyetiyle bitirdi. Sarı-kırmızılılarda Yalçın Kayan sezonun ilk gollerini kaydederken bir hayli mutluydu. Takım kaptanlığına yükselen 24 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle tribünlerle de barıştı. Kaleci Lis ile birlikte hiç maç kaçırmayan Yalçın Kayan hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

STANIMIR STOİLOV FARKI

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov göreve gelir gelmez çıktığı Tuzlaspor karşılaşmasında önemli değişikliklere imza attı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, Atınç Nukan, Ümit Akdağ gibi isimleri kenara çekerken Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan ve Nielsin'i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Billel Messaoudi, Tuzlaspor maçıyla yaklaşık 70 günlük aranın ardından 11'e dönmeyi başardı