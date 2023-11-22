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Kocaelispor Başkanı açıkladı! Emir Ortakaya Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Son dakika spor haberleri... Trenyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Fenerbahçe'den kiraladıkları Emir Ortakaya'nın sözleşmesinde bulunan 'kiralıktan geri çağrılma' maddesi hakında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:18
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Kocaelispor Başkanı açıkladı! Emir Ortakaya Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan ve sözleşmesinde kiralıktan geri çağrılma maddesi bulunan Emir Ortakaya ile ilgili, "Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmiyorum. İki güçlü camia, bir transferin değil, artık bir emanetin geri alınmasının bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe başkanı ve ekibinin de böyle bir hamle yapacaklarına inanmıyorum" dedi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, takımın ligdeki gidişatı, hedefleri, transfer süreci ve sözleşmesinde "Fenerbahçe isterse geri gelir" maddesi bulunan genç stoper Emir Ortakaya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 haftadaki gidişatlarını değerlendiren Koyun, "Sezona iyi bir başlangıç yapamadık ama biz yeni bir yakımız. Yeni teknik heyetin sürece ihtiyacı vardı. Bu süreçte takım olabildik, özellikle ilk 2 haftadan sonra da yenilgimiz yok. İyi bir seri yakaladık, başarılı süreç devam ediyor. Teknik heyet ve yönetim arasında iyi bir uyum sağlandı, takım olabildik. İstediğimiz durumda değiliz daha iyi olabiliriz, daha iyi olabilmek için de ciddi anlamda bir mücadele var. Gelinen noktada başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"TEKNİK HEYET BİZDEN NE TALEP ETTİYSE HARFİYEN YERİNE GELDİ"

Devre arsında yapılacak transferleri konuşmanın erken olduğunu söyleyen Başkan Engin Koyun, "Önümüzde 5 tane ciddi maç var, bu maçlar önem arz ediyor, bu nedenle bugün itibariyle transferi konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burası büyük bir camia, Kocaelispor ile ilgili bugüne kadar teknik heyet bizden ne talep ettiyse harfiyen yerine geldi. Ben inanıyorum ki, öyle bir ihtiyaç olursa yine o kolaylığı ve üzerimize yönetimsel anlamda ne düşüyorsa yaparız. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızdan herhangi bir talep gelmedi. Bir rapor hazırlayıp bize sunmadı, bekliyoruz. Birkaç maç daha geçsin, sabırla bekleyelim" diye konuştu.

"KESİNLİKLE BU MADDEYİ KABUL EDEMEM"

Sezon başı Fenerbahçe'den kiralanan genç stoper Emir Ortakaya'nın sözleşmesinde bulunan geri çağrıma maddesini değerlendiren Başkan Koyun, "Böyle bir geri çağırma maddesi var, bu madde konduğunda bizim hukukçulara söyledim, kesinlikle bu maddeyi ben kabul edemem. Onlarla bu maddeyi koymamızdaki tek sebep, futbolcuların gelişimi için oynamalarıydı. Biz o tavrı yerine getirdik, Emir Ortakaya gayet başarılı ve istenilen süreyi de alıyor. Fenerbahçe büyük bir camia, Kocaelispor'da tavrı yerine getirmiş. Taahhüdünü yerine getiren kulüpten futbolcunun geri çağırılacağına inanmıyorum. Emir'in bizde çok mutlu olduğunu biliyorum. Sezon tamamlanır kendi futbolcuları tekrar çağırırlar veya kontratını yenilerler onların bileceği iş. Bugün itibariyle bizim taahhüdümüz yerine gelmiştir, futbolcunun oynamasıyla ilgili herhangi bir problem yoktur. Fenerbahçe tarafından bize çağırmayla ilgili herhangi bir teklif gelmedi, bir teklif de geleceğini tahmin etmiyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİ ARZU ETMİYORUM"

Fenerbahçe'nin geri çağrıma maddesini kullanması halinde yasal hakları olduğunu ifade eden Koyun, "O günü yaşamak istemiyorum, Kocaelispor'un da yasal hakları var, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmiyorum. İki güçlü camia, bir transferin değil, artık bir emanetin geri alınmasının bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe başkanı ve ekibinin de böyle bir hamle yapacaklarına inanmıyorum, çünkü camialara yakışanlar bunlar değil. Camialara yakışan taahhütlerin yerine gelmesidir, biz taahhüdümüzü yerine getirdik Fenerbahçe'nin böyle bir hamle yapacağına inanmıyorum" açıklamasını yaptı.

"HEDEFE GİDERKEN TARAFTARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Koyun, son olarak taraftar, yönetim ve teknik heyet olarak kenetlendiklerini belirterek, "Kocaelispor taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum, içeride ve dışarıda olağanüstü bir destek var. Uzun yıllar Kocaelispor'da olmayan güzellikleri beraber yaşıyoruz. Gerek taraftarımız gerekse camiamız kenetlenme içerisindeyiz. Hedefe giderken taraftarımıza her gün olduğu gibi bugün de yarın da çok ihtiyacımız var. Stadın doldurulmasını ve stattaki ambiyansın çok daha fazla olmasını istiyorum. Bu potansiyel bu şehirde var. Bu güne kadar bizi, takımımızı yalnız bırakmayan büyük Kocaelispor taraftarına ve Hodrimeydan taraftar gurubuna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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