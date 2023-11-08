Boluspor Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde ağırlayacağı Sakaryaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, bu seriye inşallah Sakarya maçında da devam ederiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Sakaryaspor'u konuk edecek Boluspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Boluspor Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, antrenman maçı, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı beyazlılar, 12 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bolu ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

"HER HAFTA KAZANMAK İÇİN PLANLAR YAPIYORUZ"

Sakarya maçından 3 puan almak istediklerini belirten kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "3 haftadır ligde kaybetmiyoruz. Bir de kupa maçı oynadık. 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, bu seriye inşallah Sakarya maçında da devam ederiz. Ligin ilk yarısı için hiç puan hesabı yapmıyoruz. İhtiyacımız olanla uğraşıyoruz. Deplasmandan kazanabilirdik. Biz daha galibiyete yakındık, kazanamadık. Her hafta kazanmak için planlar yapıyoruz" dedi.

"POZİSYONA GİRİYORUZ, SKOR YAPAMIYORUZ"

Pozisyona girdiklerini ancak skor elde edemediklerini belirten Koşukavak, "1. Lig yıllardır böyle, çok favorisi olmayan maçlar var. Kadro kalitesi yüksek olan takımlar fark oluşturuyor. Oyuncu kalitesi üzerinden oynanan bir oyun var ligde. Takım oyunlarını çok göremiyoruz. Üçüncü bölgede biraz daha efektif olmamız gerekiyor. Orada bir problemimiz var. Pozisyona giriyoruz, skor yapamıyoruz. İnşallah yapacağız bundan sonraki maçlarda" ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARI İYİ BULMADIM"

Ziraat Türkiye Kupası'nda gençlere şans veren Yalçın Koşukavak, "Genç oyuncuları iyi bulmadım. Beceri olarak bazı yetenekleri var ama iyi bulmadım. Oyuncular bu seviyede oynayacak standartlarda değiller. Alt yapıdan biraz daha donanımlı olmaları gerekiyor. Ama özverililer ben onları A takımla antrenmanlara çıkarmaya başladım. 1. Lig atletik parametrelerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.