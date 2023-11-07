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Hızlanacağız

Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı iddialı konuştu. Genç çalıştırıcı "Bolu maçıyla yeniden bir galibiyet serisi başlatmak amacındayız. Takımımız gittikçe hızlanacak..." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Hızlanacağız

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, Boluspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getirdi. Son haftalarda başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Adanaspor ve Altay galibiyetleri sonrası Şanlıurfa karşısında beraberlik alarak tökezledik ancak bu hafta yeniden bir galibiyet serisi başlatmak amacındayız. Kötü günler geride kaldı; bundan sonra gittikçe ivmelenen bir Sakaryaspor izleteceğiz" ifadelerini kullandı. Şanlı, sezonu kesinlikle play off potası içinde bitirmek istediklerinin altını çizerek "Devre arasında gerekirse takviyelerde de bulunup daha da kadromuzu güçlendireceğiz. Mevcut oyuncularımız da elinden geleni yapıyor ve mücadelelerini sahaya yansıtıyor. Bunu sezon sonuna hatta play off turuna kadar devam ettirmek için çalışacağız" dedi. Ayrıca iç saha maçlarında taraftara destek çağrısında bulundu.

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