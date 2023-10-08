Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 0-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü 0-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Keçiörengücü sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Abdoulaye Yahaya ile Samet Asatekin kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 15:59
Keçiörengücü 0-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzlaspor 3 puanın sahibi oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Abdoulaye Yahaya ile 90+8'de Samet Asatekin kaydetti.

Tuzlaspor'da Abdoulaye Yahaya 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankara Keçiörengücü'nde ise Arda Şengül 90+1'de direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 7'ye yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.

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