Keçiörengücü 0-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzlaspor 3 puanın sahibi oldu.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Abdoulaye Yahaya ile 90+8'de Samet Asatekin kaydetti.
Tuzlaspor'da Abdoulaye Yahaya 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankara Keçiörengücü'nde ise Arda Şengül 90+1'de direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 7'ye yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.