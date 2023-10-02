Göztepe 1 - 0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de 7'nci haftanın kapanış maçında Göztepe, Adanaspor'u konuk etti. İzmir temsilcisi Ogün Bayrak'ın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Göztepe bu sonuçla puanını 11 yaparken, Adanaspor 6 puanda kaldı. Öte yandan Göztepeli taraftarlar maçın kazanılmasına rağmen Teknik Direktör Radomir Kokovic'i istifaya davet etti.

1'inci dakikada Yunus Emre'nin sol kanattan ortaladı, Diouf'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

40'ıncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Mamah'ın sağdan ortasında kaleci Ahmet'ten seken topu önünde bulan Palmer, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla topu auta yolladı.

52'nci dakikada Göztepe öne geçti. Yunus Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda uzak direğe açılan topun gelişine sert ve düzgün vuran Ogün, takımını öne geçirdi: 1-0.

76'ncı dakikada sol kanattan Göztepe ceza sahasına sokulan Champness'in vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı.

Göztepe maçı 1-0 kazandı.

STAT: Göztepe Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Barış Çiçeksoyu

GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ali Dere), Yalçın Kayan (Dk. 70 Doğan Erdoğan), Tijanic, Mamah, Palmer (Dk. 70 Traore), Diouf (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş)

ADANASPOR: Ahmet Said Kıvanç - Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 82 Hakkı Türker), Dabo, Serhat Kot (Dk. 67 Champness), Yepie Yepie (Dk. 46 Ayuk), Lukaku (Dk. 67 Diakite), Oberlin (Dk. 46 Fernandes)

GOL: Dk. 52 Ogün Bayrak (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Fatih Kurucuk (Adanaspor)

SARI KART: Ogün Bayrak (Göztepe)