Haberler TFF 1.Lig Savaşmaya devam

Savaşmaya devam

Erzurum FK'nın stoperi Mustafa Yumlu mutlu. Tecrübeli savunmacı “Taraftarla birlikte savaşacağız” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Savaşmaya devam
Kaeriyerini Erzurum FK'da sürdüren Mustafa Yumlu'nun yüzü gülüyor. Taraftarın "Le Mısto" türküsüyle sürpriz yaptığı tecrübeli kaptan açıklamalarda bulundu. Yumlu şunları söyledi: "Taraftarımızın desteği devam ettikçe biz sahada savaşımızı sürdüreceğiz.Adana'da galip geleceğimize inanıyorum. Kapasitemiz ölçüsünde müthiş bir mücadele veriyoruz. Savaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, Adana deplasmanından da iyi bir sonuçla döneceğiz. Kazanacak güçteyiz. Hangi takımdan ne kadar ekmek koparırsak bizim için iyi olur. Bunun içinde takım olarak koşmaya ve savaşmaya devam edeceğiz"
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