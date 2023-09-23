Bol bol şut attı

Kocaelispor teknik direktör Ertuğrul Sağlam idaresinde çalışmalar devam ediyor. Körfe temsilcisinin başarılı hocası takıma bol bol şut ve bitiricilik çalıştırıcı. Kocaelispor'a kaptan Yusuf Abdioğlu'ndan da iyi haber geldi. Hastalığını atlattı. Antrenmanın tamamında yer aldı.
Kocaelispor teknik direktör Ertuğrul Sağlam idaresinde çalışmalar devam ediyor. Körfe temsilcisinin başarılı hocası takıma bol bol şut ve bitiricilik çalıştırıcı. Kocaelispor'a kaptan Yusuf Abdioğlu'ndan da iyi haber geldi. Hastalığını atlattı. Antrenmanın tamamında yer aldı.