Haberler TFF 1.Lig Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 23:10
Altay 1-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Gökdeniz'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta top yan direkten ters kanada doğru açıldı.

31. dakikada Celal, Arda'nın ceza sahasındaki müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Aldair, penaltı atışında topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Salih, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Tolga'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Ceyhun penaltı noktasının önünde yükselip kafa vuruşunu yaptı ve top üstten dışarı çıktı.

87. dakikada Ali'nin ara pasında Marco Paixao ceza sahası içinde topu kontrol ettikten şutunu çekti ve kaleci kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direkte Paixao, kafa vuruşuyla arka direğe gönderdi ve topla buluşan Zeki, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada kocaman oldu! İşte İbrahim Tatlıses’in kızıyla o yepyeni karesi!
CHP'de İstanbul kavgası! Kim kimin adayı? Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat’a "Sen bu işe girme" teklifi! 2 isme tehdit
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı!
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay beraberliği 89'da kurtardı!
Altay - Bodrumspor maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Kadir Gecesi'nde tövbe etmenin önemi nedir?
İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay ile Bodrumspor yenişemedi! Altay ile Bodrumspor yenişemedi! 23:10
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 22:56
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 22:51
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 22:48
Rayyan Baniya: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Rayyan Baniya: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 22:45
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 22:43
Daha Eski
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 22:40
Lamkel Ze: Sahada inanılmaz bir istek vardı Lamkel Ze: Sahada inanılmaz bir istek vardı 22:36
Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor Filip Benkovic: Hayal kırıklığı yaşatan bir skor 22:31
Filenin Sultanları yurda döndü! Filenin Sultanları yurda döndü! 22:28
Altay beraberliği 89'da kurtardı! Altay beraberliği 89'da kurtardı! 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:08