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Hedef Süper Lig

İstanbul temsilcisinin başarılı hocası, önce kendi inandı sonra öğrencilerini inandırdı. Arda Turan "Eyüpspor doğru yapılandı. Süper Lig'e çıkmalıyız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Hedef Süper Lig

Sezona iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kariyerinin başında hem oynattığı futbol hem de başarılarıyla dikkat çekiyor. Genç çalıştırıcı "Geçen sezon sonuna doğru takımı devraldım. Süper Lig'e çıkma fırsatını değerlendiremedik. Şimdi beraber bir transfer dönemi ve yaz kampı geçirdik. Oyuncularıma neler istediğimi, sahada onlardan neler beklediğimi açık şekilde anlattım. Önemli olan doğru yapılanmaktı. Eyüpspor bunu başardı. Hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

Arda Turan şunları söyledi: "Bir hedef doğrultusunda birleştik. Ben ve oyuncularım birlikte üst lige yükselmek istiyoruz. Trendyol 1. Lig çok zorlu. Kağıt üzerinde kolay maç yok. Burada her takım birbirini içeride veya dışarıda yenebilir. O yüzden sürekli tam motive olmalıyız. Bunu taktiğimizle birleştirmeliyiz. Lige iyi başladık ama dediğimi gibi bu sadece bir başlangıç. Uzun maratonda daha başarmamız gereken çok iş var. Oyuncularım da farkında"

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