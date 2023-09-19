Sıra Ümraniye'de

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Arda Turan yönetiminde rakip tanımayan İstanbul ekibi, son olarak Gençlerbirliği'ni de mağlup etti. Ligin formda ekiplerinden olan rakibi karşısında geri düşmesine rağmen 3-1 kazanan eflatun-sarılılar, 5'te 5 yaparak serisini sürdürdü. 15 puanla en yakın takipçisi Manisa FK'ye şimdiden 4 fark attı.

Arda Turan'ın ilk teknik adamlık deneyiminde sezona hızlı giren Eyüpspor'da gözler artık 6. haftaya çevrildi. Eflatun-sarılılar, Ümraniyespor'la oynayacağı maçı da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Arda Turan da oyuncularını motive ediyor. Genç hoca, zamanının büyük bölümünü tesislerde geçirerek adeta takımı şimdiden şampiyonluk havası yaşatıyor.