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Göztepe isyanı

Bandırma'ya takılan İzmir ekibinde teknik direktör Radomir Kokovic'in koltuğu sallanıyor. Tribünlerin istifa çağrısı yaptığı Hırvat hoca Manisa’da son maçına çıkabilir.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Göztepe isyanı

Lige verilen milli aranın ardından 5. haftada evinde Bandırmaspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılıp çıkışa geçemedi. Son olarak ezeli rakibi Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek umutlanan Göz-Göz, Bandırmaspor müsabakasında girdiği net fırsatları değerlendiremezken, taraftarlar ise teknik direktör Radomir Kokovic'e tepki gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele sonlarına doğru Hırvat teknik adamı istifaya davet etti.

ZİRVEDEN FARK YEDİ

Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan Göztepe, Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda lider Eyüpspor'un 10, 2'nci Manisa FK'nın ise 6 puan gerisine düştü. Bu hafta Manisa'ya konuk olacak İzmir ekibinde Kokovic'le olası bir puan kaybında yolların ayrılması gündeme gelebilir. Hırvat çalıştırıcı Bandırma maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Çok iyi başladık. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. Gelecek haftalarda daha iyi olacağız" açıklamasını yapmıştı.

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