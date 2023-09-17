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3 puan Körfez'in

Kocaelispor, milli ara sonrası seyircisi önünde ağırladığı Boluspor’u; Tanque ve Amaral’ın golleriyle mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
3 puan Körfez'in
Kocaelispor, milli ara sonrası lige 3 puanla dönüyor... 5. hafta mücadelesinde Boluspor'u ağırlayan Körfez, kaleci Harun'un kalesini kapattığı ilk yarıyı 0-0 berabere geçti. İkinci yarıya golle başlayan Kocaelispor, 48'de Tanque ile 1-0 öne geçti. Amaral, 51'de rakip ceza sahada oluşan karambolde topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi iyice rahatlattı: 2-0. Bettaieb ile 70'te penaltıyı direğe nişanlayan Boluspor'un yine Bettaieb ile 71'de attığı gol, VAR'da ofsayta takıldı. Bolusporlu Hakan Bilgiç, 90. dakikada maçın skorunu ilan etti: 2-1.
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