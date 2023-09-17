3 puan Körfez'in

Kocaelispor, milli ara sonrası lige 3 puanla dönüyor... 5. hafta mücadelesinde Boluspor'u ağırlayan Körfez, kaleci Harun'un kalesini kapattığı ilk yarıyı 0-0 berabere geçti. İkinci yarıya golle başlayan Kocaelispor, 48'de Tanque ile 1-0 öne geçti. Amaral, 51'de rakip ceza sahada oluşan karambolde topu ağlara göndererek ev sahibi ekibi iyice rahatlattı: 2-0. Bettaieb ile 70'te penaltıyı direğe nişanlayan Boluspor'un yine Bettaieb ile 71'de attığı gol, VAR'da ofsayta takıldı. Bolusporlu Hakan Bilgiç, 90. dakikada maçın skorunu ilan etti: 2-1.