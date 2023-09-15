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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Jospin Şanlıurfaspor'da

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'dan Jospin Nshimirimana'yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Jospin Nshimirimana ile sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı. İki yıldır Malatya ekibinde oynayan Nshimirimana, 44 maçta görev yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Jospin Şanlıurfaspor'da
Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'dan Jospin Nshimirimana'yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Jospin Nshimirimana ile sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı. İki yıldır Malatya ekibinde oynayan Nshimirimana, 44 maçta görev yaptı.
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