Haberler TFF 1.Lig Adanaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adanaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor deplasmanda Adanaspor'u Yusuf Cihat Çelik ve Barış Alıcı'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 23:14
Adanaspor 0-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu

Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Champness (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Harun Alpsoy (Dk. 60 Tetteh), Ayuk (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Diakite, Dabo, Metehan (Dk. 60 Serhat Kot)

Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 85 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 54 Barış Alıcı), Mesut Can Tunalı (Dk. 64 Doğukan Taşdemir), Candeias, Amaral (Dk. 64 Emre Nefiz), Cem Ekinci, Souza (Dk. 85 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 11 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Barış Alıcı (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 74 Burak Öksüz (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 30 Diakite (Adanaspor)

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