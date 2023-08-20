Altay - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Altay - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Altay ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Tuzlaspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Altay - Tuzlaspor MAÇI CANLI İZLE