Manisa FK - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Manisa FK ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Keçiörengücü maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.