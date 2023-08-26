Büyük çağrı

Trendyol 1. Lig'de bugün Çorum FK'yi konuk edecek Göztepe'nin takım kaptanı Atınç Nukan, taraftarları maça davet etti. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Atınç sarı- kırmızılı futbolseverlerle buluşmak için sabırsız olduklarını belirterek, "Sizi çok özledik. Eminiz siz de bizi özlediniz. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız maça sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇA YETİŞMEDİ

Atınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Desteğinizle daha da güçlüyüz. Muhteşem taraftarımızla buluşmayı özlemle bekliyoruz." Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle ligin ilk haftasındaki Sakaryaspor maçını Akhisar'da oynayan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Süreci hızlandıran İzmir ekibi, stadyumu bugün oynanacak Çorum FK maçına yetiştirmeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, Çorum maçında Gürsel Aksel'de müthiş bir atmosfer oluşacağını vurguladı.