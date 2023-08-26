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Altay'a müjde

İzmir ekibinin golcüsü Paixao, Kocaeli'de sahada olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Altay'a müjde
Altay'da Marco Paixao sevinci yaşanıyor... Geçtiğimiz hafta antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Tuzlaspor mücadelesinde şans bulamayan 38 yaşındaki forvet, son kontrollerin ardından antrenmanlara geri döndü. Teknik heyetin de golcü oyuncuyu yarın oynanacak Kocaelispor maçının kadrosuna alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun 11'de başlayıp başlamayacağına ise maç günü karar verilecek. 1. Lig'de 4 kez gol kralı olan tecrübeli oyuncu, bu sezona da hızlı girmişti. Marco Paixao, ligin ilk haftasında oynanan Şanlıurfaspor mücadelesinde 1 kez ağları havalandırmış fakat mağlubiyeti önleyemişti. Paixao, Kocaelispor'a karşı da büyük koz olacak.
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