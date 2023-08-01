Sandro Lima Manisa FK'de

Manisa FK, son olarak Güney Kore ekibi Gwangju FC forması giyen Sandro Lima transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağladı. 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli oyuncu, 47 maçta 15 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Rio Ave, Chaves ve Estoril gibi takımlarda da top koşturan Lima, forvetin yanı sıra kanat ve on numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
ManisaFK, son olarak Güney Kore ekibi Gwangju FC forması giyen Sandro Lima transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağladı. 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli oyuncu, 47 maçta 15 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Rio Ave, Chaves ve Estoril gibi takımlarda da top koşturan Lima, forvetin yanı sıra kanat ve on numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.