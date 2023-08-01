Haberler TFF 1.Lig Mete Kaan Eyüpspor’da kalıyor

Mete Kaan Eyüpspor’da kalıyor

1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, Mete Kaan Demir ile iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı G.Birliği'nde 16 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Mete Kaan Eyüpspor’da kalıyor
1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, Mete Kaan Demir ile iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı G.Birliği'nde 16 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.
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