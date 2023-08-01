Mete Kaan Eyüpspor’da kalıyor

1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, Mete Kaan Demir ile iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı G.Birliği'nde 16 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.
1.Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, Mete Kaan Demir ile iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı G.Birliği'nde 16 maçta 4 gol, 3 asist yaptı.