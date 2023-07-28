KISA... KISA... KISA...

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, Siirt İl Özel İdaresispor'dan 30 yaşındaki sol bek Emre Çölgeçen'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon takımıyla 32 maçta forma giymişti.

Balıkesir altyapısından yetişen Hüseyin Karabey, Iğdır FK'nin yolunu tuttu. 20 yaşındaki sağ bek için 2.2 milyon TL bonservis ödenecek. Geçen sezon 30 maça çıkan Hüseyin 3 kez ağları sarstı.

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Kocaeli'de 15 golle krallık yaşamıştı.