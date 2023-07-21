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Boluspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
Boluspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Karaçayır mahallesinde bulunan kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden maçı izlediler. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Boluspor, Tosmac'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bandırmaspor'da Batuhan Yayıkçı'nın attığı golle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım da gol yollarında etkili olamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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