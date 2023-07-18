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Bekir de Tarzan oldu

Manisa FK, Pendikspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz’i 1 yıllığına kadroya kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Bekir de Tarzan oldu

Şampiyonluk hedeflediği 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Kariyerinde daha önce Tokatspor, Isparta 32 Spor ve Ankara Keçiörengücü'nde de forma giyen Bekir, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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