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Körfez 4 koldan

1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Körfez ekibi, Ümraniye'den ayrılan Oğuz, Samsun'dan Mücahid, Karagümrük'ten Frei ve Waalwijk'ten Gaari ile görüşüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Körfez 4 koldan

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra transferde kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılar, 1. Lig'e düşen Ümraniyespor'dan ayrılan orta saha Oğuz Gürbulak, Samsunspor'dan sol bek Mücahid Albayrak, Karagümrük'ten sol açık Kerim Frei ve Hollanda ekibi Waalwijk'ten stoper Gaari'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 4 oyuncunun da Körfez ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki Albayrak, geçen sezon 13 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

KERİM FREI 5 KEZ MİLLİ OLDU

Karagümrük'le 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki sol açık Kerim Frei, geçen sezon 21 maçta 4 kez ağları sarstı. Beşiktaş ve Başakşehir formaları da giyen tecrübeli kanat oyuncusu, 5 kez de A Milli Takım forması giydi. 29 yaşındaki Curaçaolu stoper Gaari'nin de kulüp taraflı 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor. 30 kez de Curaçao Milli Takımı'nda boy gösteren deneyimli savunmacı, geçen sezon 33 maçta ter döktü. 30 yaşındaki Gürbulak ise geçen sezon 31 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağlarken, takımının Spor Toto Süper Lig'den düşmesine engel olamadı.

KOMBİNELER 2 BİN TL

Kocaelispor'un 2023-2024'te Kocaeli Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmalar için uygulanacak kombine kart ve bilet fiyatları belli oldu. UEFA alt tribün kombine fiyatının 2 bin, maraton alt tribün kombine fiyatının bin 100, güney kale arkası alt tribün kombine fiyatı ise 700 TL olarak belirlendi.

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