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Göztepe'den Atınç Nukan kararı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, Süper Lig kulüplerinin peşinde olduğu başarılı defans oyuncusu Atınç Nukan ile ilgili kararını verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:51
Göztepe'den Atınç Nukan kararı!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, deneyimli stoper Atınç Nukan'ın ise bir sene daha takımda kalacağı bildirildi. Göztepe yönetimi, sözleşmesi süren ancak birçok Süper Lig kulübü tarafından radara alınan Atınç'ı satmama kararı alırken, oyuncu da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceğini belirtti.

Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen ve takımın banko isimlerinden biri olan Atınç, geçen sezon savunmanın yanı sıra hücuma da çok önemli katkılar koydu. Göztepe ile 2022-2023 sezonunda 25 maça çıkan Atınç 3 gol 2 de asist yaptı. Geçen yıl savunma anlamında iyi bir performans ortaya koyan Göztepe, Atınç'la iyi bir ikili oluşturan Emir Ortakaya'yı da yeniden kiralamak istiyor.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki Emir'le bir sene daha devam etmek isteyen Göztepe yönetimi, Fenerbahçeli kurmaylar ile temaslarını sürdürüyor.

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