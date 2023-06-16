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Tarkan Göz'e geliyor

İzmir ekibi, 29 yaşındaki stoper Tarkan Serbest'le anlaştı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Tarkan Göz'e geliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda görüşmeler yaparken, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Tarkan Serbest'i gündemine aldı.

WİEN'DE YETİŞTİ

Sarı-kırmızılıların serbest statüde olan 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte anlaştığı öğrenildi. Bu transferin, bir pürüz çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor. Austria Wien altyapısından yetişen, Tarkan, 2019-20'de Kasımpaşa'ya gelmişti.

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