Tarkan Göz'e geliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda görüşmeler yaparken, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Tarkan Serbest'i gündemine aldı.

WİEN'DE YETİŞTİ

Sarı-kırmızılıların serbest statüde olan 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte anlaştığı öğrenildi. Bu transferin, bir pürüz çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor. Austria Wien altyapısından yetişen, Tarkan, 2019-20'de Kasımpaşa'ya gelmişti.