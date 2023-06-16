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Göztepe Southampton ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon hazırlık kapsamında İngiliz ekibi Southampton ile karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:06
Göztepe Southampton ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'la İzmir'de hazırlık maçı oynayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadı'nda Southampton ile özel maçta karşılaşacağı belirtildi.

Sport Republic bünyesindeki iki takımın ilk defa karşılaşacağının aktarıldığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Southampton ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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