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Altay Paixao işini çözdü

Transfer yasaklısı Altay'da alacaklarının bir kısmını tahsis edemeyen gol kralı Marco Paixao'da sorun olmadığı öğrenildi. Paixao, alacakları için FIFA'ya başvururak 10 Haziran'da serbest kalma hakkını elde etti. Altay'la normalde 1 sene daha sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Portekizli golcüyle görüşen yönetimin, Paixao'ya güvence verdiği belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Altay Paixao işini çözdü
Transfer yasaklısı Altay'da alacaklarının bir kısmını tahsis edemeyen gol kralı Marco Paixao'da sorun olmadığı öğrenildi. Paixao, alacakları için FIFA'ya başvururak 10 Haziran'da serbest kalma hakkını elde etti. Altay'la normalde 1 sene daha sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Portekizli golcüyle görüşen yönetimin, Paixao'ya güvence verdiği belirtildi.
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