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Göztepe 98 yaşında

Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe, 98. yaşını kutluyor. Kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Göztepeli yöneticiler ve sporcular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Göztepe 98 yaşında
Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe, 98. yaşını kutluyor. Kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Göztepeli yöneticiler ve sporcular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
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