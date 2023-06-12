Haberler TFF 1.Lig Göztepe Ali Dere ile anlaştı

Göztepe Ali Dere ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Altınordu forması giyen Ali Dere ile anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:34
Göztepe Ali Dere ile anlaştı
Göztepe'de, yeni sezon transfer çalışmaları Teknik Direktör Ekrem Dağ'ın raporu doğrultusunda devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Tarık Çamdal ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, oluşan bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Göztepe'nin, Spor Toto 1. Lig'e bu sezon veda eden Altınordu'nun 30 yaşındaki sol beki Ali Dere ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin kaldığı bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı veremedi.
DİĞER
Gülen Gözler'in müteahhit Yunus'uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...
SON DAKİKA: Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
F.Bahçe'ye Dzeko müjdesi! Menajeri...
Yönetimden taraftara dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe'den Robin Yalçın hamlesi!
Bodrumspor'un peri masalı bitti
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 AÇIKLAMASI - "Bayramdan önce..."
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih'in başantrenörü Pablo Laso oldu! Bayern Münih'in başantrenörü Pablo Laso oldu! 16:43
Göztepe Ali Dere ile anlaştı Göztepe Ali Dere ile anlaştı 16:34
Anadolu Efes ve F.Bahçe'ye para cezası! Anadolu Efes ve F.Bahçe'ye para cezası! 16:31
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 15:59
F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular 15:42
İşte Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu İşte Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu 15:28
Daha Eski
Erdoğan Yeşilyurt'a büyük onur! Erdoğan Yeşilyurt'a büyük onur! 15:10
Muhammed Furkan Özbek'ten Küba'da 2 madalya! Muhammed Furkan Özbek'ten Küba'da 2 madalya! 14:59
Milli Takım'ın maçlarını oynayacağı statlar açıklandı! Milli Takım'ın maçlarını oynayacağı statlar açıklandı! 14:57
Kiralık gitmişti! Buruk'tan dönüş izni Kiralık gitmişti! Buruk'tan dönüş izni 14:50
F.Bahçe ilk transferini resmen duyurdu! F.Bahçe ilk transferini resmen duyurdu! 13:58
Icardi'ye yeni talip! Bu kez de... Icardi'ye yeni talip! Bu kez de... 13:52