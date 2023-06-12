Haberler TFF 1.Lig Göztepe Sivasspor'dan ayrılan Robin Yalçın ile temasa geçti!

Göztepe Sivasspor'dan ayrılan Robin Yalçın ile temasa geçti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Sivasspor'dan ayrılan Robin Yalçın ile temasa geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:26
Göztepe Sivasspor'dan ayrılan Robin Yalçın ile temasa geçti!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılma kararı alan Robin Yalçın ile temasa geçti. Orta saha oyuncusuna teklifini ileten kurmayların olumlu geri dönüş aldığı ve görüşmelerin süreceği kaydedildi. Hem yabancı hem de yerli futbolcu transferinde tecrübeli ve kaliteli isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinde fazla forma şansı bulamayan ya da yolları ayırmayı planlayan oyuncuları yakın takibe aldığı vurgulandı. Almanya'da Stuttgart takımında futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor'a geldi. Ülkemizde Yeni Malatyaspor'da da oynayan Robin, geçen sezon Sivasspor formasıyla Avrupa dahil 31 resmi müsabakaya çıktı. Toplam 1687 dakika forma giyen deneyimli orta saha 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

DİĞER
Etiler Şahin'i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor! Son sağlık durumu nasıl? Şekip Taşpınar'ın eşi dua istedi
F.Bahçe'de yeni hoca arayışı! İşte listedeki isimler
Yönetimden taraftara dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor'un peri masalı bitti
Pendikspor’da tarihi coşku
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 AÇIKLAMASI - "Bayramdan önce..."
2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! 11:52
G.Saray'dan 10 numara harekat! İşte listedeki iki isim G.Saray'dan 10 numara harekat! İşte listedeki iki isim 11:29
F.Bahçe'de yeni hoca arayışı! İşte listedeki isimler F.Bahçe'de yeni hoca arayışı! İşte listedeki isimler 11:09
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu 11:03
Süper Lig'de hakem istatistikleri açıklandı! Süper Lig'de hakem istatistikleri açıklandı! 11:00
G.Saray yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı! G.Saray yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı! 10:48
Daha Eski
Basketbolda play-off final serisi heyecanı başlıyor! Basketbolda play-off final serisi heyecanı başlıyor! 10:31
İşte İtalya'da Serie A'nın yeni ekipleri! İşte İtalya'da Serie A'nın yeni ekipleri! 10:27
Yıldız isme sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak Yıldız isme sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak 09:48
Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... 09:19
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! 09:09
Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" 08:59