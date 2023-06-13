Sevilla 'Efe'lenecek

Altay altyapısının son yıldızı Efe Sarıkaya, transferin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Birçok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu 17 yaşındaki stoper, Avrupa devlerinin de gündeminde bulunuyor. Daha önce Atletico Madrid'le adı anılan genç savunmacı, bu kez de Sevilla'nın radarına girdi. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu, Efe Sarıkaya için teklif sunacak. İzmir ekibinin bu transferde 2 milyon euro ve sonraki satıştan yüksek bir pay istediği gelen haberler arasında. Altay'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Efe, bu sezon 26 karşılaşmada forma şansı buldu. Son dönemde satış yaptığı oyuncularla dikkat çeken İzmir temsilcisi, sezon başında Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a, 2020'de ise Cenk Özkacar'ı Lyon'a göndererek gelir elde etmişti.