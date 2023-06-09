Pendikspor Süper Lig'de

Süper Lig'e çıkan son takım Pendikspor oldu. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Akhisar'da Bodrumspor ile karşılaşan İstanbul ekibi, rakibini 2-1 yenerek Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olmayı başardı. Nefes kesen mücadelede ilk gol 29'da geldi. Ahmet'in çevirmek istediği topu ceza sahasında Ali Aytemur eliyle engelledi, hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Regattin takımını 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra kırmızı-beyazlılar Thuram'ın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 38'de Kenan Özer'in serbest vuruştan gönderdiği ortada Hakan Hatioğlu'nun ters kafası ağlara gitti ve devre 2-1 Pendikspor lehine bitti. 62'de Görkem'e yaptığı hareket nedeniyle Süleyman kırmızı kart gördü ve Bodrumspor kalan bölümü 10 kişiyle oynadı. Maçta başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor, adını Süper Lig'e yazdırdı. Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Pendikspor, ilk senesinde Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig biletini cebine koydu.

ÖZKÖYLÜ DUBLE YAPTI

Pendikspor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Osman Özköylü, kariyerinde ikinci kez bu başarıyı gördü. 2012-2013 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u 1.Lig'de şampiyon yapan 51 yaşındaki Özköylü, takımını Süper Lig'e taşımayı bildi.

BAKAN'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yayımladığı mesajla Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Bodrum'u yenip şampiyon olan Pendikspor'u kutlayıp, Süper Lig'de başarılar diledi.

8'İNCİ İSTANBUL TAKIMI

Pendikspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ligdeki İstanbul takımı sayısı 8'e yükseldi. Seneye 20 takımla oynanacak Süper Lig'de Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile birlikte Başakşehir, Karagümrük, K.Paşa, İstanbulspor ve Pendikspor olacak.

MAÇA İLGİ YOĞUNDU

Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleye ilgi çok yoğundu. Hem Bodrumsporlu hem de Pendiksporlu futbolseverler Akhisar'a adeta akın etti. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.