Ersan Parlatan Bandırma’da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arsan Parlatan'ı getirdi. Kulüp, Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, uzun süredir görüşülen teknik direktör Ersan Parlatan'ın getirildiğini açıkladı.
SporToto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Arsan Parlatan'ı getirdi. Kulüp, Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine, uzun süredir görüşülen teknik direktör Ersan Parlatan'ın getirildiğini açıkladı.