Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Turu geçmek istiyoruz!

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Turu geçmek istiyoruz!

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Bodrumspor, deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir turu geçmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:23
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Turu geçmek istiyoruz!

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Bodrumspor, deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir turu geçmek istediklerini söyledi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir "Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik. İlk yarıda ve ikinci yarıda yararlanamadığımız pozisyonlar var. Sezon başında beri oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Maçın ilk yarısı bitti. İlk yarısını mağlup kapattık. İkinci yarısına evimizde hazırlanacağız. Bugün yaptığımız yanlışları yapmamaya çalışacağız. İnşallah yapmadan, hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyi ikinci maçta yapacağız" dedi.

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