Eroğlu kardeşler takipte

Samsun, Avrupa'da şehir şehir oyuncu izliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve aynı zamanda yardımcı antrenörü olan abisi Halit Eroğlu, önceki gün Belçika'da Konferans Ligi play-of fgrubunda S.Liege'in sahasında Cercle Brugge'e 4-0 yenildiği maçı izledi. Hüseyin Eroğlu, sosyal medya hesabından abisi Halit Eroğlu'nun tribünde not tutarken fotoğrafını paylaşıp, "En iyisi için son takipler" diye yazdı.
Samsun,Avrupa'da şehir şehir oyuncu izliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve aynı zamanda yardımcı antrenörü olan abisi Halit Eroğlu, önceki gün Belçika'da Konferans Ligi play-of fgrubunda S.Liege'in sahasında Cercle Brugge'e 4-0 yenildiği maçı izledi. Hüseyin Eroğlu, sosyal medya hesabından abisi Halit Eroğlu'nun tribünde not tutarken fotoğrafını paylaşıp, "En iyisi için son takipler" diye yazdı.