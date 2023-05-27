Rizespor iddialı

Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, iddialı konuştu. Gelecek planlamaları hakkında bilgi veren Başkan Turgut, "Takıma bizi temsil edecek oyuncular alacağız. Bu nedenle işe erken başlıyoruz. İyi oyuncuları kadromuza katıp zirve mücadelesi verecek bir kadro oluşturacağız. Amacımız Rizespor camiasına yakışacak bir kadro oluşturmak. Artık ligde iyi yerlerde olacağız" ifadelerini kullandı.

BOMBALAR HAFTAYA

İkinci yarıda kiralık gelen oyuncuların takımlarına döneceğini belirten İbrahim Turgut, teknik direktör Bülent Korkmaz'la da devam etmeyeceklerini söyledi. Turgut, "Teknik adam görüşmelerine Pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Gelen hocamızla beraber transfere başlayacağız. 20 Haziran'a kadar transferi tamamlamayı planlıyoruz. Bu arada izlediğimiz oyuncular var. Bunların transferini de haftaya tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

SÜPER LİG KUTLAMASI BUGÜN

Çaykur Rizespor, bugün Spor Toto Süper Lig'e yükselmesini kutlayacak. Saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak kutlamalara pek çok ünlü isim katılacak. Davut Güloğlu, Irmak Arıcı, Uğur Işılık, Grup Koliva, Niran Ünsan, Grup Denize Sıfır ve Erol Şahin yapılacak kutlamalarda sahne alacak. Kutlamalar taraftarlar tarafından ücretsiz şekilde takip edilebilecek.