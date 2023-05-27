Samsun'a gol kralı

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transfer turuna çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, dün Fransa 2. Ligi'nde Metz'de oynayan Gürcü santrfor Mikautadze'yi Sochaux maçında izledi. 22 yaşındaki forvetin peşindeki kırmızıbeyazlılar, transferi sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürüyor. Ligde 3. sıradaki Metz'le 2026'ya kadar kontratı bulunan genç golcü, 23 golle krallık tahtında zirvede yer alırken, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 24 gol, 9 asist katkısı sağladı.

43 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VAR

Yılport Samsunspor, yeni sezon için çalışmalara başladı. Çözülmesi gereken ilk problem kadroda düşünülmeyen futbolcuların devam eden sözleşmeleri. Samsunspor'un halen 43 futbolcuyla sözleşmesi bulunuyor.