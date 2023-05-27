Haberler TFF 1.Lig Samsun'a gol kralı

Samsun'a gol kralı

Samsun, Fransa 2. Ligi’nde Metz’de 23 golle krallık tahtındaki Mikautadze’nin peşinde. Hüseyin Eroğlu, Sochaux- Metz maçında 22 yaşındaki forveti izledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Samsun'a gol kralı

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transfer turuna çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, dün Fransa 2. Ligi'nde Metz'de oynayan Gürcü santrfor Mikautadze'yi Sochaux maçında izledi. 22 yaşındaki forvetin peşindeki kırmızıbeyazlılar, transferi sonuçlandırmak için girişimlerini sürdürüyor. Ligde 3. sıradaki Metz'le 2026'ya kadar kontratı bulunan genç golcü, 23 golle krallık tahtında zirvede yer alırken, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 24 gol, 9 asist katkısı sağladı.

43 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VAR

Yılport Samsunspor, yeni sezon için çalışmalara başladı. Çözülmesi gereken ilk problem kadroda düşünülmeyen futbolcuların devam eden sözleşmeleri. Samsunspor'un halen 43 futbolcuyla sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Erden Timur transferde çıldırdı...
Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik gizemli güzel ile fena yakalandı!
Buruk'tan A.Gücü maçı öncesi flaş uyarı!
Aslan'dan Londra çıkarması! Buruk 2 isme de onay verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tecrübesiyle Eyüp
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık!
LGS giriş belgesi sorgulama ekranı 2023
AÖF final sınavı giriş ekranı 2023
KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Opsiyonunu kullandılar Opsiyonunu kullandılar 01:18
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:17
Aslan kayıp Aslan kayıp 01:13
Tecrübesiyle Eyüp Tecrübesiyle Eyüp 01:05
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:58
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! Arda Turan: Hiç geri adım atmadık! 00:57
Daha Eski
Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı! Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı! 00:45
Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı! Başkan Erdoğan Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı! 00:43
“Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” “Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” 00:40
“Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” “Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” 00:38
F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu F.Bahçe'den Icardi operasyonu! Transferi böyle duyurdu 00:29
G.Saray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip G.Saray'a kötü haber! Di Maria'ya iki yeni talip 00:29