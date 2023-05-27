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3. play-off’ta takıldı

Bu sezon 28. defa uygulanan Sakarya'nın 5. kez katıldığı play-off'larda Pendik ve Bodrum ilk defa, Sakarya 5., Göztepe 3. ve Eyüpspor da 2. kez mücadele edecek. Bu ekiplerden Göztepe ve Sakarya, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı. Göztepe, 3. play-off'unda Bodrum'a takıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
3. play-off’ta takıldı
Bu sezon 28. defa uygulanan Sakarya'nın 5. kez katıldığı play-off'larda Pendik ve Bodrum ilk defa, Sakarya 5., Göztepe 3. ve Eyüpspor da 2. kez mücadele edecek. Bu ekiplerden Göztepe ve Sakarya, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı. Göztepe, 3. play-off'unda Bodrum'a takıldı.
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