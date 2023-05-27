"Çok farklı noktadayız"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Maçın çok zor geçtiğini belirten ve sezon başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, şöyle konuştu: Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. 3 takım arasına kaldık. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz.
BodrumsporTeknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Maçın çok zor geçtiğini belirten ve sezon başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, şöyle konuştu: Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. 3 takım arasına kaldık. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz.