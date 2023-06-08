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PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'den, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek isteyen Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:30
PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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