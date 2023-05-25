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Saba atağı

Şimşekler, Yiğido’da 6 gol, 7 asistle şov yapan ailevi nedenlerle ülkesinde M.Haifa’ya giden Saba için kesenin ağzını açtı. Samsun ekibi, oyuncu ve ailesini kente davet etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Saba atağı

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce de transferi için çok uğraşılan ancak 1'inci Lig'de oynamak istemediği için teklifi kabul etmeyen Sivasspor'dan tanıdığımız Dia Saba'yla anlaşmak üzere. Yiğidolar'dan ailevi nedenlerle ayrılan ve ülkesinde M.Haifa'ya giden 30 yaşındaki maestronun sözleşmesi 2026'da bitiyor. Prensipte anlaşılan Saba'nın ailesi ile birlikte Samsun'a davet edildiği ve resmi anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

SİVAS'TA YILDIZINI PARLATTI

Sezon başında BAE takımı Al Nasr'dan Sivasspor'a gelen tecrübeli 10 numara, dikkati çeken bir performansa imza attı. Sivas ekibinde 20 karşılaşmada boy gösteren Saba, 6 gol, 7 asist katkısıyla birçok takımın transfer listesine girdi. Devre arasında ailevi nedenlerden dolayı Sivas'tan ayrılan yıldız orta saha için Başakşehir ve Karagümrük, girişimlerde bulundu ancak Saba ülkesinde M.Haifa'nın yolunu tuttu. Burada da çıkışını sürdüren İsrailli futbolcu, 17 maçta 8 gol, 5 asistle öne çıkan isim oldu.

EROĞLU TAKİPTE

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Soykan, "Çalışmalarımız koordineli ve titizlik içerisinde yürütülüyor. Hocalarımız yurt dışında daha önceden belirlenmiş isimleri birebir izliyor" diye konuştu.

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