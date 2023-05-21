Manisa FK 1-5 Pendikspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

TFF 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk takım Pendikspor, 26. dakikada Thuram ve 41. dakikada Regattin'in golleriyle 2-0'ı buldu.
Manisa FK'yı umutlandıran gol, 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi ve ilk yarı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Pendikspor, 59. dakikada Aosman'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra ağları havalandıran isim Leandro Kappel oldu.
82. dakikada Aosman, kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1'lik Pendikspor'un üstünlüğüyle bitti.
Pendikspor bu galibiyetle 67 puana ulaşarak, normal sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi ve doğrudan play-off finaline yükseldi.