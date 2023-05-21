Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 1-5 Pendikspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Manisa FK 1-5 Pendikspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

TFF 1. Lig’in son haftasında Pendikspor, deplasmanda Manisa FK’yı 5-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla ligi 3. sırada bitirerek doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:13
Manisa FK 1-5 Pendikspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

TFF 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk takım Pendikspor, 26. dakikada Thuram ve 41. dakikada Regattin'in golleriyle 2-0'ı buldu.

Manisa FK'yı umutlandıran gol, 44. dakikada Ballou Tabla'dan geldi ve ilk yarı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Pendikspor, 59. dakikada Aosman'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra ağları havalandıran isim Leandro Kappel oldu.

82. dakikada Aosman, kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-1'lik Pendikspor'un üstünlüğüyle bitti.

Pendikspor bu galibiyetle 67 puana ulaşarak, normal sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi ve doğrudan play-off finaline yükseldi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur Kemerburgaz açılışına gitmemişti... Galatasaray'daki gizli pazarlık ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'a Hatay'da vatandaştan yoğun ilgi!
Rizespor Süper Lig'de!
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği lige tutundu!
Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da!
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! 18:30
Gençlerbirliği lige tutundu! Gençlerbirliği lige tutundu! 18:27
Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! Göztepe fırsat tepti, avantaj Bodrum'da! 18:22
Eyüpspor play-off'ta! Eyüpspor play-off'ta! 18:16
Pendikspor play-off finalinde! Pendikspor play-off finalinde! 18:12
Erzurum evinde kazandı! Erzurum evinde kazandı! 18:08
Daha Eski
Ümraniyespor küme düştü! Ümraniyespor küme düştü! 18:04
Rizespor Süper Lig'de! Rizespor Süper Lig'de! 18:03
Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI 17:36
Antalyaspor-Başakşehir | CANLI Antalyaspor-Başakşehir | CANLI 17:32
Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! 17:25
Fatih Terim ve Torreira Eyüpspor maçında! Fatih Terim ve Torreira Eyüpspor maçında! 16:42