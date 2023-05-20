5 maçtır kayıp Eyüp’e 1 puan lazım

1. Lig’de play-off’lara kalacak son ekip de Eyüp-K.Gücü maçının ardından yarın belli olacak. Son 5 maçtır kazanamayan, Arda Turan yönetiminde 4 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alan İstanbul ekibi, 1 puan alırsa play-off’a kalacak. Yenilgide ise ilk maçı 2-1 kazanan K.Gücü, ikili averajdan play-off’a çıkacak.
1. Lig'de play-off'lara kalacak son ekip de Eyüp-K.Gücü maçının ardından yarın belli olacak. Son 5 maçtır kazanamayan, Arda Turan yönetiminde 4 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alan İstanbul ekibi, 1 puan alırsa play-off'a kalacak. Yenilgide ise ilk maçı 2-1 kazanan K.Gücü, ikili averajdan play-off'a çıkacak.