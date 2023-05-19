Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri!

Play-Off hazırlıklarına başlayan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, "Play-Off maçlarının avantajı ve dezavantajı kesinlikle olmuyor. Play-Off'a iyi hazırlanan, iyi motive olan, mental olarak da hazır olan takımlar bu işi götürüyor" dedi.



Spor Toto 1. Lig'de 20 galibiyet, 2 beraberlik, 14 mağlubiyetle 62 puana sahip olan Sakaryaspor, Play-Off antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Yaşil-siyahlı takım, ilk antrenmanını yağmur altında yaparken Teknik Direktör Taner Taşkın ise takımın durumunu değerlendirerek oyuncuların olağan üstü bir performans sergilediklerini söyledi.



"Play-Off maçlarının avantajı ve dezavantajı kesinlikle olmuyor"



Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Ligi kapattık güzel bir sezon geçtiğini düşünüyorum. 62 puan ve çocuklar gerçekten olağanüstü mücadele ettiler. Bulunduğumuz mevcut kadroyla harika işler çıkarttılar ama şimdi Play-Off için ayrı bir sayfa açacağız. Bu sayfayı da güzel doldurmak istiyoruz. Bir haftalık bir hazırlanma dönemimiz olacak. Haftaya cuma günü maçların ilk ayağının başlayacağını hesaplıyoruz. Tabii ki her maç çok zor geçecek tabii ilk turu geçip tek maç olması daha da işi zorlaştırıyor aslında kendi sahamızda oynamak avantaj mı, dezavantaj mı, bunu göreceğiz. Çünkü Play-Off maçlarının avantajı ve dezavantajı kesinlikle olmuyor. Play-Off'a iyi hazırlanan, iyi motive olan, mental olarak da hazır olan takımlar bu işi götürüyorlar. Tabii bunun üzerine bir de kadro genişliği lazım biz elimizdeki mevcut kadroyu maksimum şekilde kullanmak istiyoruz. Çok geniş bir kadromuz yok ama 15-16 tane gerçekten çok çok hazır oyuncu var. Bunlarla beraber iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Taraftarımız Play-Off'un ilk maçında stadı doldursunlar Allah'ın izniyle. Onlarla beraber biz çok daha güçlü oluyoruz. Taraftar bizim her şeyimiz. Gerçekten onlarla beraber çok farklı bir takım oluyoruz. Onlar yanımızda olsunlar, bizi desteklesinler doksan dakika boyunca. İnşallah biz onların yüzlerini kara çıkartmayacağız" diye konuştu.