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Ciddiyetten taviz yok

Altay hocası Üzümcü, “Denizli karşısında sadece 3 puanı düşüneceğiz. Ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ciddiyetten taviz yok

Altay, ligde pazar günü küme düşen Denizlispor'u konuk edeceği karşılaşmada ciddiyeti elden bırakmayacak. Pek çok futbolcusuyla yollarını ayırıp son 2 müsabakada altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden Denizlispor karşısında rehavete kapılmayacaklarını dile getiren teknik direktör Tuna Üzümcü, "Rakibin durumuyla ilgilenmiyoruz. Biz ihtiyacımız olan 3 puanı alacağız" dedi. "Sezonun en zor maçına çıkacağız" mesajı veren Altay'ın genç çalıştırıcısı, "Genç ve dirençli bir takımla karşılaşacağız. Üç puana odaklanacağız. Ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Galip gelip ligde kalma adına rahatlamak istiyoruz. Gençlerle oynamaları, küme düşmeleri bizi ilgilendirmiyor. İkili averaj avantajı bizde. Kalan haftalarda tek isteğimiz hakemlerin daha dikkatli olmaları" şeklinde konuştu.


Öte yandan Siyah beyazlı takımda eksik isimler de kadroya katıldı. Altay'da Ceyhun ve Efe'nin cezaları sona erdi. Görev verilirse forma giyebilecekler.

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