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Altınordu'da Ali Emre'ye maske çözümü!

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme tehlikesi yaşayan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, burnuna aldığı darbe sonrası kalan maçlarda sahaya koruyucu maskeyle çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 12:06
Altınordu'da Ali Emre'ye maske çözümü!

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme tehlikesi yaşayan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, burnuna aldığı darbe sonrası kalan maçlarda sahaya koruyucu maskeyle çıkmaya hazırlanıyor. İç sahada 3-3 sona eren Bandırmaspor maçında ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşayan 24 yaşındaki file bekçisi, sahada yapılan tedavi sonrası oyuna devam edip devreyi tamamlamıştı. İkinci yarıda yerini 18 yaşındaki kaleci Serhat'a bırakmak zorunda kalan Ali Emre'nin burnunda parçalı kırık tespit edildikten sonra operasyon yapıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun şikayetlerinin artması üzerine operasyon yapılmıştır. Oyuncumuzun burun kemiğindeki kırık lokal anestezi ile manipüle edilerek yerine oturtulmuştur. Sporcumuzun 2 gün istirahat sonrası bireysel antrenmanlarına başlaması planlanmaktadır. Ali Emre Yanar'ın ayrıca en az 2 hafta süre ile takım antrenmanı ve maçlarda koruyucu yüz maskesi kullanması gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi. Altınordu bu hafta deplasmanda Play-Off hattındaki Bodrumspor'la Ege derbisinde karşılaşacak.

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